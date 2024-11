Boxe do Lourosa medalhado

No passado fim de semana, 2 e 3 de novembro, os atletas da secção de boxe do Lusitânia de Lourosa, Vítor Castro e Maksym Hlavatskykh, saíram medalhados, com ouro e prata, do Campeonato Nacional de Boxe que se realizou em Viana do Castelo.

A Praça Viana foi o palco da competição que reuniu os “melhores talentos do país” em várias categorias: Infantil, Cadete, Júnior e Elite. A plateia assistiu a um belíssimo espetáculo em que os pugilistas competiram em dois ringues em simultâneo.

No sábado Maksym Hlavatskykh ganhou aos pontos na categoria de 80kg e no domingo voltou a repetir o feito num combate onde dominou os três rounds, sagrando-se Campeão Nacional Sénior Elite na categoria de 80kg.

Também no sábado Vítor Castro ganhou por KO na categoria de 54kg, no domingo as coisas não correram tão bem e foi vencido aos pontos, num combate onde a vitória podia ter caído para o seu lado, sagrando-se Vice-Campeão Nacional.

Os responsáveis da secção consideram assim que o clube continua “a dar passos firmes no crescimento das nossas modalidades nos patamares nacionais, e a nossa mais recente secção de boxe é prova disso”

Luís Nobre, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, acompanhado pelo vereador do desporto, Ricardo Rego, marcaram presença neste evento que marca uma nova era desta modalidade no concelho já que a autarquia e a Federação Portuguesa de Boxe assinaram, no dia 27 de setembro, um protocolo que vai permitir instalar um centro de preparação para a alta performance em Viana do Castelo.