Reconhecimento de mérito desportivo pela Câmara da Feira

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vai atribuir diplomas de reconhecimento de mérito desportivo a todos os atletas naturais, residentes ou a competir em associações do concelho; detentores de títulos de campeões nacionais absolutos nas respetivas modalidades desportivas ou com conquistas internacionais de relevo, no ano de 2024.

As distinções serão entregues numa cerimónia a realizar dia 5 de dezembro, às 19 horas, na Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira.

Havendo já uma lista de atletas que se enquadram nos critérios desta atribuição, compilada pela Divisão de Desporto da Câmara Municipal e que contempla todos os votos de congratulação desportiva propostos e aprovados quinzenalmente na reunião camarária, o Município irá contactar todas associações desportivas do concelho para aferir as conquistas nacionais absolutas ou conquistas internacionais de relevo que possam ter alcançado e que não sejam do conhecimento público.

Para salvaguardar a máxima abrangência desta iniciativa e evitar situações omissas, o Município criou um formulário online, que deverá ser submetido até 25 de novembro pelos atletas ou clubes que cumpram os critérios de atribuição desta distinção, para posterior análise.

Depois de no ano passado terem sido reconhecidos os feitos desportivos alcançados entre os anos 2020 e 2023, os feitos desportivos a considerar nesta homenagem reportam-se ao presente ano civil de 2024, assumindo-se, assim, a realização desta cerimónia anualmente.

Para mais informações e esclarecimentos, os interessados devem contactar a Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, através do telefone ou email desporto@cm-feira.pt .