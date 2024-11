Tigres batem Vitória e são quintos

Depois de ter imposto a primeira derrota ao segundo classificado, Sporting de Portugal no feriado de dia 1, o fim-de-semana, o Sporting de Espinho foi a Leixões perder por 3-1, para agora regressar às grandes vitórias em casa, perante o Vitória Sport Clube, que venceu na negra, assegurando o quinto lugar na tabela classificativa.

Os tigres arrasaram no primeiro set (25-15), vantagem que não conseguiram manter no segundo (15-25), voltaram a perder no terceiro (23-25), mas venceram o quarto (25-19) levando o jogo para a negra onde a vitória foi da casa (15-12).

O espinhense Dinis Leão foi considerado o MVP da partida.

No próximo fim-de-semana, com a oitava jornada em disputa, os espinhenses voltam a jogar em casa, recebem o oitavo classificado, Académica de S. Mamede, pelas 17 horas de sábado na Nave de Espinho.