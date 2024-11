Natação do Feirense no nacional

No primeiro fim-de-semana de novembro, a equipa masculina da secção de natação do Clube Desportivo Feirense conseguiu a qualificação para o Campeonato Nacional de Clubes – 3.ª Divisão, competição onde já tinha lugar marcado a equipa feminina.

Esta competição foi organizada pela Federação Portuguesa de Natação e realizou-se no Complexo Aquático de Santarém. Nesta fase de qualificação participaram, em masculinos, 30 clubes, distribuídos por Portugal Continental, Madeira e Açores e o CD Feirense esteve representado por sete nadadores, acompanhados do técnico Gonçalo Sá.

Os nadadores feirenses estiveram em grande plano e conquistaram o direito de participar, no próximo dia 29 de novembro, no Campeonato Nacional de Clubes da III Divisão, em S. António dos Cavaleiros, competição onde, também, desde o ano passado, já tinha lugar marcado a equipa feminina.

Da delegação fogaceira destaca-se a vitória, aos 100m costas, de Manuel Pinho, que também conquistou o 3º lugar aos 100m livres, com recorde do clube, escalão 19 e mais anos e 9º lugar aos 200m estilos; e as estafetas de 4x100m livres e 4x100m estilos, compostas por Manuel Pinho, Gabriel Pinho, Rafael Assunção e Alexandre Resende, que conquistaram o 4º e 5º lugar, respetivamente; e Alexandre Resende, 6º lugar aos 50m livres.

Com contribuição individual, igualmente preponderante, para a qualificação Rafael Assunção, com 10º lugar aos 100m mariposa, com recorde do clube, escalão 14 anos e aos 200m mariposa e 11º lugar aos 400 livres; Gabriel Pinho, com 11º lugar aos 100m bruços e 21º lugar aos 200m bruços; Rodrigo Coelho, 12º lugar aos 200m costas; e Rodrigo Pais Ferreira, com 17º lugar aos 800m livres.

Com contributo, também importante, no apoio à equipa, por lesão de última hora, Gabriel Carvalho viu-se impedido de dar o seu contributo dentro de água.