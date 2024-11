Natação tigre no nacional

No passado dia 2 de novembro, a secção de natação do Sporting Clube de Espinho participou na Fase de Qualificação do Campeonato Nacional de Clubes 2024/2025, com a sua equipa feminina que conseguiu o apuramento para o Campeonato Nacional de Clubes onde se junta a equipa masculina.

Este foi um Campeonato organizado pela Federação Portuguesa de Natação e realizado no Complexo Aquático de Santarém.

A equipa feminina, composta pelas nadadoras Adriana Trindade, Ana Rita Monteiro, Beatriz Moreira, Leonor Rocha e Mariana Azevedo garantiu o apuramento para o Campeonato Nacional de Clubes, a realizar no próximo dia 29 de novembro, em Santo António dos Cavaleiros, juntando-se assim à equipa masculina.

A equipa tigre obteve um total de 157 pontos, garantindo o 9º lugar em 24 equipas.

Também no sábado, a equipa de masters do Sporting Clube de Espinho esteve presente no Troféu Masters do Clube Fluvial Portuense, prova que decorreu na Piscina do Clube Fluvial Portuense e contou com a presença 282 nadadores em representação de 30 clubes. O SC Espinho esteve presente com cinco nadadores que alcançaram o 13º lugar por equipas, subindo oito vezes ao pódio (2 medalhas de ouro, 3 de prata e 3 de bronze).

António Canelas (Escalão J) classificou-se em 1º lugar nos 200m estilos e em 2º nos 50m mariposa. Manuela Oliveira (Escalão F) ficou em 1º lugar nos 50m costas e em 3º nos 50m livres. Fábio Floriano (Escalão H) obteve o 2º lugar nos 200m bruços e o 3º nos 50m bruços. Luís Esparragoza (Escalão D) classificou-se em 2º lugar nos 50m livres e 4º nos 50m mariposa. Domingos Sousa (Escalão H) ficou em 3º lugar nos 200m livres e em 4º lugar nos 400m livres.