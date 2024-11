Novasemente sem vitórias no Grande Hotel Luso

A estreia da equipa masculina de futsal da Novasemente no campeonato de elite do distrital de futsal não está a correr da melhor maneira, com os antenses a chegarem à quinta jornada sem alcançarem qualquer vitória.

Este sábado, os antenses receberam no Pavilhão Napoleão Guerra a equipa do FC Barcouço e apesar de terem feito um bom jogo voltaram a perder, estando agora no último lugar da tabela classificativa, embora em igualdade pontual com o ARCA. Os antenses até entraram bem na partida e abriram o marcador por Gonçalo, mas deixaram que o Barcouço desse a volta ao resultado. O capitão Dércio ainda reduziu para o 3-2 final, mas já não foi a tempo de recuperar.

Entretanto, no próximo fim-de-semana a vida continua complicada para os antenses com a deslocação a casa do vizinho do FC Mozelos que, apesar de terem tropeçado este sábado em Travassô, se encontram em terceiro na tabela classificativa. O jogo está marcado para as 21.15 horas de sábado no Pavilhão Municipal de Mozelos.

No Grande Hotel Luso, o Lusitânia de Lourosa está cada vez mais isolado no primeiro lugar, tendo ido a casa do Ossela ganhar por 2-0 em partida a contar para a quinta jornada. Os leões são a única equipa ainda só com vitórias no campeonato, esperando-se uma luta renhida no próximo sábado pelas 19 horas, já que recebem em sua casa os vizinhos da Juventude de Fiães que se encontram na segunda posição da tabela, embora já tenham sofrido duas derrotas. O FC Mozelos é terceiro e o CD Arrifanense, outra equipa feirense, em prova ocupa o quinto lugar.