Novasemente, Bairro, Desportivo e Cantinho são lideres na Taça Associação

No Grupo 1 da Taça Associação, num jogo em que não se notaram diferenças de maior entre duas equipas de diferentes divisões, Novasemente venceu o Cruzeiro por 1-0, valendo a maior eficácia. Na 1.ª parte, entrou melhor a equipa promodivisionária, mas não marcou. Na 2.ª parte, o domínio foi repartido, mas esteve melhor a equipa da casa que conseguiu um golo já nos últimos dez minutos aproveitando erro defensivo adversário. No outro jogo deste grupo a Associação venceu o GD Outeiros por 3-1. Lidera a Novasemente.

No Grupo 2 da Taça Associação, o Desportivo da Ponte de Anta derrotou em casa o Rio Largo por 3-1, somando a segunda vitória em dois jogos na Taça Associação. O jogo acabou por ser relativamente controlado pela formação da casa, apesar de uma expulsão ainda na primeira parte e outra a meio da segunda (ambas por acumulação). Lourenço Neto, André Martins e Bruno (grande penalidade) apontaram os golos. O Rio Largo, mesmo em superioridade, só incomodou de bola parada, chegando ao golo na sequência de um canto. No outro jogo deste grupo, em dérbi paramense, a Quinta venceu os Morgados por 4-2. Lidera o Desportivo.

No Grupo 3 da Taça Associação, numa partida muito disputada, o Bairro da Ponte de Anta e a AD Guetim empataram a uma bola, resultado que permite à equipa antense manter-se na liderança do grupo. Quanto à AD Guetim, que somou o seu segundo empate, é terceira. O Império Anta perdeu perante a Juventude da Estrada por 2- 3 em partida disputada em Cassufas. João e Lopes marcaram pelos antenses. Os golos da turma de Paramos, que passa para segundo, foram de Leo, Renato e Bruno.

No Grupo 4 da Taça Associação, o Cantinho bateu as Águias de Paramos por 3-2. Rúben Meneses abriu o marcador para os Águias aos 10’, Fábio Guedes empatou aos 55’, Filipe Almeida fez o 2-1 aos 62’, para o Cantinho, Xavito repôs a igualdade aos 77´e Diogo Fonseca fez o tento da vitória aos 82’.No outro jogo deste grupo, o único com apenas quatro equipas, os Estrelas Vermelhas obtiveram a sua primeira vitória e logo por números avantajados (1-6), perante a Lomba de Paramos. Lidera o Cantinho.