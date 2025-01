Ciclistas do Feirense prontos para 2025

O Clube Desportivo Feirense arranca em 2025 para a sua 15ª temporada no escalão máximo do ciclismo nacional, dando continuidade ao trabalho desenvolvido na época passada com resultados de relevo, nomeadamente na Volta a Portugal.

A primeira época do CD Feirense a competir no escalão profissional foi em 1987, mantendo-se até 1993. Após um interregno de 24 anos, e no âmbito da comemoração do 100º aniversário do Clube, a equipa regressou em 2018, por iniciativa do presidente Rodrigo Nunes.

Com um rico palmarés na modalidade, venceu a Volta a Portugal em Bicicleta em 1990 e teve, na passada época de 2024, uma das mais gloriosas da sua carreira, não só pelos excelentes resultados, como pelas exibições espetaculares em cada prova disputada, tanto em Portugal quanto em Espanha.

Um dos ciclistas que se destacou foi Afonso Eulálio, o que o levou à contratação pela prestigiada equipa Bahrain – Victorious, do escalão World Tour, após cinco épocas de “Castelo ao Peito”.

Para a época de 2025, a equipa renovou com sete dos seus ciclistas e reforçou-se com três entradas, estando o plantel encerrado, embora possa vir a integrar mais alguma promessa no

âmbito parceria com a equipa do Sport Ciclismo São João de Ver na formação de jovens talentos.

Os trabalhos para a época que se aproxima tiveram início no passado dia 5 de novembro, sob a direção de Joaquim Andrade, que se manterá à frente da direção desportiva da equipa pela 8ª época consecutiva.

Os ciclistas foram submetidos a exames médicos no passado dia 3 de janeiro e o arranque da época de competição está agendado para o dia 9 de fevereiro, na Prova de Abertura – Região de Aveiro.