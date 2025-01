GD Ronda goleia (4-1) UD Mansores

O GD Ronda voltou às vitórias para o campeonato após duas jornadas seguidas sem vencer. Em casa, contra o UD Mansores, a equipa de Carlos Camarinha venceu por 4-1.

A marcha do marcador começou com Paulinho. O camisola 10 apontou o primeiro tento da tarde. Seguiu-se o 2-0 por Diogo Amorim.

A formação visitante reagiu à desvantagem, facturando por intermédio de Pedro Leite, conhecido no mundo do futebol por Tintin.

Não foi suficiente para a equipa orientada por André Teixeira. Os da casa retomaram o controlo do jogo e marcaram o 3-1 pelo defesa Ricardo Carvalho. Ainda houve tempo para o último golo, de novo por Paulinho, o herói da tarde.