Casa do Porto derrota FC Padrão

A jogar no seu reduto, a Casa do Porto de Argoncilhe derrotou por 2-1 o FC Padrão, conseguindo a terceira vitória no campeonato. O golo de Pedro levou a equipa com uma vantagem mínima para o descanso.

Logo após a retoma, João fez o 2-0, complicando em muito a missão dos visitantes. Após o golo, o FC Padrão viu-se obrigado a correr riscos para reentrar na discussão e, a cerca de 15 minutos do fim, reduziu para 2-1 por intermério de César. A equipa carregou e ainda atirou uma bola ao poste que restabeleceria o empate.

A bola não entrou e, no final, foi a Casa do Porto a comemorar os 3 pontos. O FC Padrão continua sem conseguir vencer. A visita ao Stop, daqui a duas semanas, será mais uma oportunidade para isso.