Sanguedo aplica chapa 7

Jogo de sentido único, com a equipa do Sanguedo a dominar todos os aspetos do jogo, mas a goleada até podia ter sido mais dilatada.

Num jogo quase sem história, a equipa liderada por José Neves esteve sempre por cima do jogo e aos dezasseis minutos já vencia por 2-0.

A equipa do AD Santiais esteve muito débil e sem nenhum remate com perigo. Ainda antes do intervalo, Hélder e Sérgio Carvalho ampliaram o marcador para 4-0.

Na segunda parte a história do jogo repetiu-se e os sanguedenses ampliaram o score para 7-0. Num jogo com inúmeras ocasiões de golo, a equipa do Sanguedo podia ter tido um resultado histórico, mas foi perdulário na finalização.