São Silvestre de Espinho em grande

Mesmo tendo sido adiada por uma semana, devido às previsões de mau tempo, a S. Silvestre de Espinho voltou a cumprir as expectativas, enchendo as ruas de Espinho na manhã de domingo de atletas e amantes do desporto, que quiseram começar o ano em festa.

Com cerca de três mil inscritos e um percurso renovado, a São Silvestre de Espinho é um momento de união e superação, pretendendo-se que seja também um dia de festa. Nesta edição histórica concluíram a prova dos 10 quilómetros 1934 atletas, com muitas caras conhecidas entre os participantes, incluindo o primeiro-ministro, Luís Montenegro que optou pela caminhada. .

A festa arrancou pelas 9 da manhã com a corrida para os mais pequenos, seguiu-se o aquecimento orientado pelo Canossa no palco principal, 10 minutos antes das 10 arrancaram os atletas com mobilidade reduzida e às 10 horas foi dado o toque de partida para a prova principal. A caminhada arrancou cinco minutos depois.

Pelas 11 horas as atenções focaram-se no pódio com a entrega de prémios. Este ano os grandes vencedores da prova foram Luís Oliveira, do Recreio Desportivo de Águeda, ao completar a prova em 30 minutos e 31 segundos. Nas senhoras, a primeira a cortar a meta foi Joana Nunes, do CD S. Salvador do Campo, em 36:56. Nos veteranos, destaque para Carla Martinho que foi mais rápida do que a sua colega do escalão sénior, com 30:13. Menção ainda para o veterano (F40) do GCC Guilhovai, 4.º lugar absoluto.

Os que não puderam participar no domingo, por questões de agenda devido ao adiamento, puderam efetuar a transferência da inscrição para a próxima edição, a 11.ª.