Taça de Aveiro com adversários conhecidos

Os 16 avos de final de Taça de Aveiro Professor José Valente Pinho Leão, agendados para 25 e 26 de janeiro, já foram a sorteio, na sede da Associação de Futebol de Aveiro.

Depois de concluída a fase de grupos, que abriu a competição, e que juntou os clubes que competem na 1.ª e na 2.ª Divisão Distrital, arranca a fase a eliminar, numa eliminatória em que já entram as equipas que competem no Campeonato SABSEG.

O sorteio ditou as seguintes partidas: AD Nogueira da Regedoura – GD São Roque; RD Águeda – Fiães SC; GD Ronda – GD Águas Boas, Caldas de São Jorge SC – SC Espinho, GD Mealhada – JuveForce; AA Avanca – CR Antes; SC Alba – Florgrade FC; Oliveira do Bairro SC – ARC São Vicente Pereira; AC Cucujães – AA Macinhatense; AD Ovarense SAD – Canedo FC; LAAC – FC Pampilhosa; CD Paços de Brandão – GD Calvão; Relâmpago Nogueirense – ADC Lobão; SC Vista Alegre – SC Bustelo; ACRD Mosteirô – AD Valonguense; SC Esmoriz – FC Cesarense.