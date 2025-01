Mochos vencem (3-0) dérbi espinhense

Na jornada 15 da Liga Una, a Académica de Espinho venceu o dérbi da cidade de Espinho batendo o SC Espinho, em casa dos tigres, de forma clara (3-0).

O primeiro set foi de muito equilíbrio (23-25), mas caiu para a equipa liderada por Miguel Maia que acabaria por se superiorizar nos sets seguintes, em especial no terceiro onde dominou por completo (21-25, 17-25).

Os mochos entraram assim a ganhar no novo ano e subiram ao quinto lugar da classificação, tendo menos um jogo. Os tigres estão em sexto.

Na quarta-feira, os mochos recebem a AJF Bastardo numa partida a contar para os 1/8 final da Taça de Portugal. Os tigres jogaram no passado domingo, em casa, perante o Ruínas Volley Clube, para a mesma competição.

O campeonato regressa no sábado com a disputa da 16ª jornada. O SC Espinho joga pelas 18 horas no Pavilhão João Rocha, perante o Sporting CP. Os academistas recebem pelas 16 horas, o VC de Viana.