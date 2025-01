Relâmpago rebaixa Paços de Brandão

Com o terreno a dificultar a circulação da bola, o Relâmpago entrou melhor e começar a rondar a baliza pacense logo nos minutos iniciais da partida. Aos 16 o Paços ameaçou, mas a bola passou por cima, aos 21′ voltou a ameaçar, mas foi falta sobre Borges e aos 28′ uma cabeçada, no seguimento de um livre de longe, obrigou Borges a esticar-se na defesa.

Mas os da casa também foram criando oportunidades e aos 30, Wilson lançou-se num contra-ataque rápido, isolou-se, passou pelo guarda-redes e abriu o marcador para o Relâmpago. Três minutos depois, o mesmo Wilson voltou a isolar-se e cruzou mas o avançado nogueirense chegou atrasado.

O segundo tempo começou equilibrado, mas aos 48′ num contra-ataque do Relâmpago um empurrão a Carlos, que se isolava na entrada da área, valeu a expulsão com vermelho direto a Filipe. Guerra mandou um balázio, mas foi ao lado.

Com menos um, foi o Paços que pareceu crescer no jogo, obrigando Borges a intervir por mais de uma vez. só que o passar dos minutos torou claro que os da casa tinham mais um em campo e Guerra começou a aparecer mais na frente. Aos 68′ Wilson teve boa oportunidade.

Aos 79′ gerou-se grande confusão na área do Relâmpago, mas o árbitro nada assinalou. O Paços ganhou algum fôlego, mas o Relâmpago construiu jogada coletiva que Daniel Santos concluiu da melhor forma, fazendo o 2-0.

Houve ainda oportunidade, numa jogada individual com bola ao poste do Relâmpago, do mesmo Daniel Santos. Miguel Borges também teve uma boa intervenção na outra baliza, mas o marcador fechou aos dois.