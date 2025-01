ADN com desaire por números claros (3-0)

Na receção ao terceiro classificado, o JD Carregosense, o AD Nogueira da Regedoura não foi capaz de se bater de igual para igual com os visitantes, que acabaram por confirmar o favoritismo à entrada para o jogo (0-3).

Os 10 pontos que separavam os dois conjuntos acabaram por se evidenciar dentro das quatro linhas: ao intervalo, o resultado era de 0-2 para o Carregosense, com o camisola 10 Ruben Martins em plano de destaque ao apontar os dois golos, o segundo mesmo em cima do descanso aos 42′.

Ao intervalo, Emanuel Silva procurou inverter o rumo dos acontecimentos, fazendo entrar Wilson Santos e Wilson Ferreira, com o objetivo de refrescar os flancos e a linha avançada com outro tipo de soluções.

Porém, a bola acabou por não entrar na baliza de David Santos. Após quatro jogos seguidos a marcar, o ADN voltou à seca de golos. Já os visitantes arrumaram com a discussão pouco depois da retoma, aos 57′, por intermédio do avançado Tiago Mano, que assim se estreou a marcar esta temporada.

Com este resultado, o ADN interrompe assim a sequência de dois jogos seguidos sem perder, antes da visita a Mosteirô no último desafio da primeira volta.. Do lado do Carregosense, é a quarta vitória consecutiva, superando o melhor registo até agora na temporada.