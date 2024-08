Eulálio e ABTF caem na Srª da Graça

A Senhora da Graça, penúltima etapa da Volta a Portugal, que todos os feirenses tinham a esperança que fosse de consagração para a equipa ABTF Betão – Feirense e para o jovem Afonso Eulálio, foi muito amarga para a equipa fogaceira, que viu o seu jovem herói perder a camisola amarela e António Carvalho ressentir-se da queda que havia dado dois dias antes.

A 85ª edição da Volta a Portugal arrancou no dia 24 de julho e percorreu as estradas nacionais, terminando este domingo em Viseu com um contrarrelógio individual de 26.6 quilómetros, pelo meio correram-se nove etapas, com Afonso Eulálio a vestir de amarelo na maior parte das mesmas.

Nesta edição estiveram presentes 17 equipas, sendo nove portuguesas, cinco espanholas, uma austríaca, uma mexicana e uma americana, com um total de 119 corredores em sua representação. Santa Maria da Feira esteve representada pela ABTF Betão – Feirense e os seus atletas: Afonso Eulálio, António Carvalho, Diogo Gonçalves, Fábio Costa, Fábio Oliveira, Oscar Cabedo e Pedro Silva.

Surpreendentemente Afonso Eulálio vestiu a camisola amarela na segunda etapa que ligou

Santarém a Lisboa e, depois de algum nervosismo inicial, assumiu a liderança com autoridade mantendo sempre uma ligeira vantagem para o que sempre assumiu como favorito, Colin Stüssi.

Quem também nunca saiu do top ten foi António Carvalho. No primeiro dia de agosto (7ª Etapa), entre Felgueiras e Penafiel caiu no início da etapa e assustou, mas aguentou e subiu um posto ficando em quinto.

Na etapa mais longa da volta, de Viana do Castelo a Fafe (182,4km) a equipa da ABTF controlou toda a etapa fazendo guarda de honra ao camisola amarela, no segundo grupo que chegou à meta, onde também e encontrava Stussi. Da fuga com certa de 30 corredores saiu o vencedor da Tomas Contte, da Aviludo Louletano Loulé Concelho.

Só que a fatura da queda de António chegaria na subida à Sr. da Graça onde dores e falta de ar não lhe permitiram acompanhar e apoiar o jovem Afonso Eulálio, que se ressentiu e muito da ausência como o próprio reconheceu.

No início da etapa, Afonso Eulálio (ABTF-Feirense) vestia a amarela, com 21 segundos de vantagem sobre o suíço Colin Stüssi (Vorarlberg) e 55 sobre o espanhol Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), terceiro colocado.

Mas um grupo fugitivo com mais de 30 corredores trairia a ABTF Betão – Feirense, onde se encontravam várias figuras da volta ganhou quatro minutos de vantagem e nunca mais foi apanhado. Eulálio ainda tentou ganhar vantagem sobre Stussi, mas sozinho as pernas não aguentaram e acabou por ser o suíço da Team Vorarlberg a ganhar vantagem.

A etapa foi benéfica para Artem Nych, o novo camisola amarela, que viu de bem perto a vitória de González no Monte Farinha. Nych, russo que corre sob bandeira neutra, concluiu os 170,8 quilómetros entre a Maia e o alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, seis segundos depois de González, que venceu a emblemática etapa, com o tempo de 4:25.10 horas. Eulálio, que liderava a classificação geral desde a subida à Torre, caiu para o sexto lugar, a 1.50 minutos do primeiro.

Tendo acompanhado de perto a etapa rainha da Volta a Portugal, no carro do diretor da prova, Joaquim Gomes, o primeiro-ministro elogiou equipas e ciclistas em prova, tendo passado pela caravana da ABTF Betão – Feirense, para deixar uma palavra de conforto a Afonso Eulálio que havia acabado de perder a camisola amarela.

A 85.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta terminou no domingo com a 10.ª etapa, um contrarrelógio individual de 26,6 quilómetros em Viseu, em que Artem Nych voou, venceu a etapa e segurou a amarela.

No contrarrelógio, Eulálio foi 67º, fazendo mais 4 minutos e 75 segundo do que o vencedor da etapa. O corredor que andou de amarelo9 na maioria das etapas da volta acabou em décimo da geral a 5M75s do camisola amarela.

António Carvalho que ontem caiu para a 23ª posição da geral, hoje foi 55º no contrarrelógio e terminou a volta a Portugal na 23ª posição.

Os restantes corredores da ABTF Betão – feirense terminaram a Volta a Portugal com as seguintes posições na classificação geral: Pedro Silva– 35º; Diogo Gonçalves – 77º; Fábio Costa – 89º; Oscar Cabedo – 94º e Fábio Oliveira – 103º.