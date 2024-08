Malapeiros vitoriosos no dérbi fogaceiro

Com Valente como capitão, o Lusitânia de Lourosa de Ricardo Coimbra entrou em campo com oito reforços, enquanto o São João de Ver apresentou uma aposta de maior continuidade, desde logo mantendo Diogo Barbosa como capitão, embora Afonso Cabral também tenha apostado em cinco reforços no onze inicial.

E a aposta nos reforços deu frutos muito cedo, com os malapeiros a mostrarem fome de baliza desde o apito inicial, marcando logo aos 3 minutos, numa jogada em que João Victor se isolou e, passando por Marcos Valente, abriu o marcador. Logo de seguida, novamente João Victor fez um cruzamento venenoso, mas Danny não conseguiu chegar a tempo.

O jogo ficou muito aberto, com ambas as formações a procurarem chegar rapidamente às áreas contrárias. Aos 21 minutos Renato Soares tinha tudo para fazer o golo, de cabeça, ao segundo poste, mas o ligeiro toque de Ruca impediu a celebração forasteira. Dez minutos depois Raphael Mello, com um subtil toque, impediu golo de Lucas Villela. O Lusitânia de Lourosa cresceu após o golo sofrido, mas o conjunto não se mostrou eficaz no último terço e aos 37’, Danny, muito rápido, assustou.

A abrir a segunda parte Lucas Villela, de calcanhar, viu Raphael Mello negar-lhe o golo com uma boa mancha e minutos depois Miguel Pereira não conseguiu dar a melhor sequência ao cruzamento perfeito de Nhaysson.

Afonso Cabral trocou David Rebelo por Léo Cá e o avançado de 29 anos ameaçou, a passe exímio de Cássio, que Cioletti conseguiu bloquear. Aos 64’, João Victor, que muito correu, acabou por ter de sair, entrando Isaac Cissé. Também os leões foram forçados a troca, com Tiago Cerveira, em grandes dificuldades, substituído por Goba Zakpa.

Na segunda parte, o S. João de Ver soube sofrer para manter a vantagem madrugadora, numa partida com as emoções à flor da pele que foi endurecendo com a passagem dos minutos. Isaac Cissé saiu em maca já na compensação, onde o Lourosa deu tudo por tudo, sufocando os malapeiros. Numa última tentativa, Zobka cabeceou, mas saio ao lado e Diogo Pereira também não acertou no remate.

Destaque para atuação de Danny, homem do jogo para a Liga 3, para quem “começar com o pé direito deixa a equipa motivada. Sofremos muitos, mas temos de saber sofrer para ganhar os jogos”.