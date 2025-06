Fiães SC celebra 93 anos de existência

No passado sábado, o Fiães Sport Club celebrou 93 anos de existência num jantar realizado no Pavilhão Municipal de Fiães, com cerca de 200 pessoas. A noite foi marcada por homenagens, discursos e muita boa disposição.

O presidente do clube, Roberto Rodrigues falou de uma boa época desportiva dos seniores e deu os parabéns aos escalões de formação por elevarem o nome do clube com o seu aproveitamento. A nível das infraestruturas realçou o facto de terem cumprido com o objectivo imposto no início do ano, e a nível de sustentabilidade afirmou que irão ser instalados 90 painéis solares nas instalações do clube para minimizar os gastos de energia.

Joaquim Santos, como representante da Junta de freguesia elogiou o trabalho da direção do clube e reafirmou o compromisso com as iniciativas que promovam o desporto e o bem estar na cidade.

Alfredo Amadeu, representante da AFA elogiou não só o clube, mas também o concelho como o mais ativo a nível de desporto em todo o distrito.

Ana Ozório, vereadora na Câmara de Santa Maria da Feira, terminou os discursos, com uma mensagem de breve de apreço ao clube pela sua relevância no concelho e pela sua história.

Depois do jantar, seguiram-se as homenagens que percorreram desde os escalões mais novos da formação, até ao seniores e equipa técnica.

Veja a reportagem completa na edição impressa do Jornal N.