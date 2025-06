ADFA: 45 anos ao serviço do futebol antense

A Associação Desportiva da Freguesia de Anta celebrou 45 anos com uma cerimónia protocolar na Junta de Freguesia de Anta, seguida de jantar com bolo de aniversário e fogo de artifício.

Marcaram presença a presidente da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, o presidente da junta antense Nuno Almeida, o representante da AFPCE, Nelson Nora, anteriores presidentes da associação, os atuais órgãos sociais e seus associados: a escola de Futebol ‘Os Baixinhos’, representada por Eliseu Pinto e os oito clubes antenses do futebol popular (Associação de Esmojães, Bairro da Ponte de Anta, Desportivo da Ponte de Anta, Estrelas da Ponte de Anta, GD Idanha, Império, Novasemente e Magos).

Na sua intervenção, o presidente da Associação, José Vieira começou por lembrar o papel fundamental do Complexo Desportivo de Cassufas no desporto concelhio, nomeadamente ao nível da formação, mostrando preocupação com o seu futuro e as dúvidas levantadas pela obra do Comboio de Alta Velocidade que o deverão afetar, mas sublinhou confiar nos autarcas “para que defendam os interesses da associação neste processo”.

Lembrou também a sua ligação de 20 anos à associação, sublinhando necessitar sentir o apoio dos associados e das autarquias para fazer o esforço de continuar no cargo por mais um mandato.

O presidente da Junta de Anta lembrou que o futebol popular “é comunidade, é uma marca identitária da freguesia e do concelho” e elogiou o trabalho da Associação “que com pouco faz muito, improvisa, cria soluções e isso é o ADN do associativismo, é ter Anta no coração”.

O autarca lembrou as dificuldades que o futebol popular atravessa, sublinhando a necessidade de se refletir no seu futuro, mas deixando o compromisso que, mesmo sendo este o último aniversário da associação como presidente da Junta estará “sempre disponível para apoiar o desporto e o associativismo”.

Maria Manuel Cruz também reforçou a importância do futebol popular no desporto concelhio. Solidarizou-se com as preocupações da associação, garantindo que vai haver um campo em Anta, e concordou com a necessidade deste ou um próximo executivo da Câmara Municipal de Espinho olhar para os campos desportivos do concelho que “necessitam de intervenção. Mesmo as verbas sendo curtas não podemos parar”, concluiu.

No final das intervenções, Manuel Silva (Nélito) responsável pela manutenção do Complexo de Cassufas há vários anos fez questão de lembrar a sua importância para a freguesia, dando o exemplo das crianças que encheram o campo na manhã de sábado com a alegria de jogar à bola.

O jantar, marcado pelo convívio e bom ambiente, acabou com todos a cantarem os parabéns aos 45 anos da ADFA.