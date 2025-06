Município garante: “A qualidade da água em todas as praias do concelho é classificada como boa e segura para os banhistas.”

Tal como o N noticiou na edição de 19 de Maio, no Concelho de Espinho as praias que mereceram atribuição da Bandeira Azul pela Associação Bandeira Azul em 2025 foram a Praia da Baía, Praia Rua 37 e a Praia de Paramos. Em relação a 2024, perderam a Bandeira Azul a Praia da Seca, Praia Frente Azul, em Espinho e a Praia Pau da Manobra, em Silvalde. À procura de respostas que possam ter causado esta perda o N contactou a Câmara Municipal de Espinho, o vereador Luís Canelas, que teve o pelouro das Praias até o passado mês de Fevereiro de 2025 e o presidente da Junta de Freguesia de Silvalde, José Teixeira que responderam a algumas questões neste sentido. Contactamos ainda o presidente da Junta de Freguesia de Espinho, Vasco Ribeiro e a Agência Portuguesa do Ambiente, que até ao fecho da edição não responderam.

“Regista-se que, na altura, a área em causa estava sob a responsabilidade do então vice-presidente, vereador Luís Canelas, que não assegurou o devido acompanhamento do processo. Esta falha de supervisão contribuiu para que a ABA incluísse estas observações no seu relatório.” Câmara Municipal de Espinho

“Importa referir que a qualidade da água em todas as praias do concelho é classificada como BOA, garantindo, por isso, a segurança dos banhistas.” Câmara Municipal de Espinho

Quais as razões para a perda de três Bandeiras Azuis no Concelho de Espinho?

Anexa-se o ofício remetido pela Associação Bandeira Azul (ABA), no qual são apresentadas as justificações para a não atribuição da Bandeira Azul a algumas das praias do concelho. Cumpre destacar que a decisão se fundamenta no não cumprimento de determinados critérios imperativos, em particular o Critério 7, relativo à qualidade da água. Este critério exige uma média dos resultados das análises nos últimos quatro anos, considerando o percentil 95, o que não foi alcançado em algumas das praias.

Adicionalmente, foram identificadas falhas no cumprimento de mais três critérios imperativos: critérios 18 e 19, referentes à sinalização dos ecopontos, os quais não apresentavam legendas bilingues ou iconográficas adequadas; e critério 29, relacionado com os meios de Primeiros Socorros. Neste caso, verificou-se que foi utilizada a mesma fotografia para representar os dispositivos de socorro em todas as praias, não evidenciando a sua existência real e individualizada em cada local.

Estas não conformidades foram, entretanto, corrigidas na sua totalidade. Regista-se que, na altura, a área em causa estava sob a responsabilidade do então vice-presidente, vereador Luís Canelas, que não assegurou o devido acompanhamento do processo. Esta falha de supervisão contribuiu para que a ABA incluísse estas observações no seu relatório. Desde a retirada dos pelouros ao referido vereador, ocorrida em fevereiro do corrente ano, todos os procedimentos foram revistos e corrigidos sob a liderança da Presidente da Câmara, Maria Manuel Cruz.

Está relacionado com a avaria de estações elevatórias, nomeadamente, a situação que aconteceu o ano passado no Rio Largo? Que medidas estão a ser tomadas pela autarquia para melhorar a qualidade da água nas praias?

Relativamente ao Critério Imperativo 7, os serviços municipais continuam a acompanhar atentamente a evolução da situação. Importa referir que a qualidade da água em todas as praias do concelho é classificada como BOA, garantindo, por isso, a segurança dos banhistas. Os episódios pontuais de valores mais elevados nas análises têm coincidido com períodos de chuvas intensas, que provocam o arrastamento de contaminantes. Contudo, os dados disponíveis não comprovam que a origem desses contaminantes esteja localizada no território de Espinho. Pelo contrário, a análise dos movimentos das correntes marinhas aponta para uma origem mais a norte do município.

Independentemente da origem dos contaminantes, o município encontra-se a implementar soluções de monitorização em tempo real da qualidade da água, recorrendo a sensores de policarbonato alimentados por energia solar. Estes equipamentos recolhem dados sobre diversos parâmetros, como temperatura, condutividade, salinidade, nível de turvação e oxigénio dissolvido. Paralelamente, será também iniciada, nesta época balnear, a monitorização em tempo real da qualidade do ar (com medição de CO, CO₂, SO₂, NO₂, O₃, NO, H₂S e partículas PM1, PM2.5 e PM10), bem como dos níveis de ruído ambiental.

Com o objetivo de assegurar uma excelente experiência durante a época balnear, o município irá ainda disponibilizar Wi-Fi público ao longo de toda a frente marítima e implementar sistemas de medição em tempo real da afluência às praias.

São efectuadas análises periódicas à água das praias periodicamente? É seguro para os veraneantes “ir a banhos” nas praias do Concelho de Espinho?

As análises periódicas à qualidade da água das praias do concelho continuam a ser realizadas, e os respetivos resultados estão disponíveis nos quadros anexos. Estes dados são posteriormente utilizados pela Associação Bandeira Azul na avaliação das candidaturas apresentadas pelas autarquias.

O Município de Espinho disponibilizou ao N os seguintes dados e sua análise relativos aos resultados da qualidade média no percentil 95 da água balnear dos últimos 4 anos, que se podem resumir no seguinte:

Luís Canelas vereador (que detinha pelouro das praias até fevereiro de 2025)

“Sim, essa avaria teve um impacto direto e significativo. A estação elevatória do Rio Largo é uma infraestrutura absolutamente crítica para o correto encaminhamento e tratamento das águas residuais.” Luís Canelas, vereador da Câmara Municipal de Espinho

“É seguro para os veraneantes desfrutar das praias do Concelho de Espinho. (…) Espinho continua a oferecer praias de excelência, que são motivo de orgulho para todos.” Luís Canelas, vereador da Câmara Municipal de Espinho

Como vereador que anteriormente tinha o pelouro das praias, que razões aponta para a perda de três Bandeiras Azuis no Concelho de Espinho, nomeadamente a Praia da Seca, a Praia Frente Azul, em Espinho e a Praia Pau da Manobra, em Silvalde?

Em rigor, a perda das três Bandeiras Azuis, nas praias da Seca, Frente Azul e Pau da Manobra, resulta da baixa qualidade da água, conforme indicado nos relatórios técnicos oficiais.

Ora, essa baixa qualidade está diretamente ligada a falhas estruturais e operacionais nas infraestruturas de saneamento, como as estações elevatórias e à falta de prevenção eficaz de descargas ilegais. Estas matérias são da responsabilidade do Pelouro das Águas e Saneamento que está sob a tutela direta da Sra. Presidente da Câmara. O relatório da Associação Bandeira Azul apontava ainda inconformidades acerca de sinalização, que estavam a ser corrigidas, mas que obviamente não teve qualquer influência na perda das Bandeiras.

Quem afirmar que a perda das bandeiras não se deve exclusivamente à qualidade das águas devido às análises efetuadas durante os últimos 4 anos, revela um total desconhecimento sobre a matéria e/ou manobra política e/ou tentativa clara de evitar

responsabilidades.

A avaria da estação elevatória no Rio Largo o ano passado, contribuiu para a perda das Bandeiras Azuis nas Praias da Seca e Frente Azul?

Sim, essa avaria teve um impacto direto e significativo. A estação elevatória do Rio Largo é uma infraestrutura absolutamente crítica para o correto encaminhamento e tratamento das águas residuais. A sua falha originou descargas indevidas no meio hídrico, com consequências imediatas na qualidade da água balnear, como foi confirmado pelas análises realizadas pelas entidades competentes.

No entanto, volto a afirmar que a perda das Bandeiras Azuis resultou do incumprimento

dos parâmetros de qualidade exigidos desde o ano 2021.

Na altura que medidas foram tomadas para mitigar a poluição da água do mar?

Corrigimos prontamente algumas situações e apresentámos várias queixas formais à APA relativamente a descargas ilegais que comprometem a qualidade da nossa costa. Alertei ainda para a necessidade de uma intervenção urgente nas estações elevatórias, cuja reparação foi, tanto quanto sei, concluída, entretanto.

Lamento, contudo, que a morosidade na atuação tenha contribuído para os problemas registados — algo que poderia e deveria ter sido evitado com maior diligência. Se existisse uma gestão eficaz de prioridades, o município já teria material suplente para substituição imediata em caso de avarias.

Em Silvalde, o que levou à perda da Bandeira Azul, na Praia Pau da Manobra?

A perda da Bandeira Azul na Praia Pau da Manobra, em Silvalde, ficou a dever-se igualmente aos resultados menos positivos das análises efetuadas à água, associados à poluição da Ribeira de Silvalde. Este é um problema que tem vindo a ser sinalizado há vários anos, mas que continua sem a devida resposta das entidades competentes, nomeadamente da APA.

Com que periodicidade são realizadas análises à água das praias do concelho?

As análises à água das praias do Concelho de Espinho são realizadas semanalmente durante a Época Balnear, como previsto pelas normas em vigor. Enquanto membro do anterior executivo, sempre defendi o rigor no controlo da qualidade da água e exigi que se mantivessem medidas de monitorização. Neste momento é urgente que se avance com soluções estruturais para problemas identificados há muito, como os que afetam a Ribeira de Silvalde. A preservação sustentável do nosso litoral exige a continuidade dos programas de monitorização ambiental, o compromisso institucional na aplicação de políticas integradas e a utilização rigorosa de tecnologias avançadas e metodologias eficazes de gestão costeira.

É seguro para os veraneantes “irem a banhos” nas praias do Concelho de Espinho?

É seguro para os veraneantes desfrutar das praias do Concelho de Espinho. As situações anteriormente referidas são pontuais e localizadas, resultantes de problemas já sinalizados. Importa também sublinhar que fenómenos como correntes marítimas ou chuvas intensas podem agravar temporariamente algumas situações, mas não comprometem, de forma generalizada, a segurança balnear no concelho.

Espinho continua a oferecer praias de excelência, que são motivo de orgulho para todos.

Presidente da Junta de Freguesia de Silvalde, José Teixeira

“Esta perda deve-se a problemas de qualidade da água registados em Julho de 2024, quando foram detetados níveis elevados de coliformes fecais nomeadamente a bactéria Escherichia coli (E. coli).” José Teixeira presidente da Junta de Freguesia de Silvalde

“Relativamente à qualidade da água, esta é monitorizada de forma rigorosa pela Divisão de Ambiente da Câmara Municipal. Acreditamos que estão a ser feitos todos os esforços para assegurar que não haja qualquer problema durante a Época Balnear.” José Teixeira presidente da Junta de Freguesia de Silvalde

Que razões aponta para a perda da Bandeira Azul na Praia Pau da Manobra, em Silvalde?

Esta perda deve-se a problemas de qualidade da água registados em Julho de 2024, quando foram detetados níveis elevados de coliformes fecais, nomeadamente a bactéria Escherichia coli (E. coli). A contaminação foi atribuída a uma avaria numa das bombas de uma estação elevatória, que quando atinge o limite de capacidade de águas residuais, descarrega por uma conduta de pluvial, na foz da Ribeira de Silvalde, o que causou o derrame de águas residuais no mar, levando à interdição temporária de banhos em várias praias da região, incluindo a de Silvalde.

A Junta de Freguesia de Silvalde está a tomar medidas para melhorar a qualidade da água das praias da freguesia?

Na Reparação e Manutenção das Infraestruturas de Saneamento, nomeadamente substituição ou modernização das estações elevatórias para evitar descargas de águas residuais; inspeções regulares às redes de esgotos e drenagem pluvial; reforçar a vigilância microbiológica com análises frequentes (E. coli, enterococos intestinais); e a instalar sensores ou sistemas de alerta precoce para derrames acidentais.

É seguro “ir a banhos” nas praias em Silvalde? São realizadas análises periódicas à água?

Sim, existem análises periódicas à qualidade da água que são publicadas no site do Município de Espinho. Durante a época balnear, esses dados são também afixados no expositor informativo à entrada da praia, conforme exigido por lei.

Quanto à segurança balnear, poucas praias são tão seguras como as de Espinho. Em Silvalde, contamos com um Dispositivo de Salvamento Aquático sempre pronto a intervir em caso de necessidade, garantindo tranquilidade a todos os banhistas.

Relativamente à qualidade da água, esta é monitorizada de forma rigorosa pela Divisão de Ambiente da Câmara Municipal. Acreditamos que estão a ser feitos todos os esforços para assegurar que não haja qualquer problema durante a Época Balnear.