CCforBio: o projecto de restauro do pinhal de Ovar

Decorreu no dia 26 de Outubro mais uma actividade inserida no Projecto de Conservação das Camarinhas no Pinhal de Ovar.

A actividade iniciou-se com a apresentação do projecto CCforBio, sobre “Restauro ecológico em pinhal”, pela Professora Paula Maia, bióloga e investigadora da Universidade de Aveiro. O projecto ambiciona contribuir para o restauro ecológico de áreas litorais degradadas, nomeadamente através da valorização de espécies de elevado interesse de conservação, como a camarinha.

Seguiu-se depois uma actividade prática, em área de projecto para conservação das camarinhas no pinhal de Ovar, onde os participantes tiveram a oportunidade de conhecer as principais estratégias que estão a ser aplicadas para controlo das espécies vegetais invasoras (maioritariamente “acácias”) e de as colocar em prática.

