Município de Ovar promoveu Encontro Regional de Escolas Ubuntu

Iniciativa dirigida aos três Agrupamento de Escolas do concelho estimularam a cooperação entre os participantes

O Município de Ovar promoveu, recentemente, um Encontro Regional de Escolas Ubuntu. Dirigido aos três Agrupamentos de Escolas do concelho, promoveu inúmeras dinâmicas, exercícios de reflexão e momentos de partilha que estimularam a cooperação e a construção de pontes entre todos os intervenientes. A iniciativa insere-se no Programa de Educação Não Formal da Academia de Líderes Ubuntu, uma metodologia inovadora, desenvolvida pelo Instituto Padre António Viera, que já capacitou mais de uma centena de participantes no concelho.

Da iniciativa, Ana Cunha, vereadora com as competências do Desenvolvimento Social, faz um balanço muito positivo. Mais do que um dia de actividades, este encontro foi um dia de partilha que marcou todos os participantes. “Com um propósito completamente diferenciador, as iniciativas estimularam a cooperação e a colaboração entre os Líderes Ubuntu Ovar, fomentando a construção de laços e proporcionando momentos de aprendizagem colectiva e crescimento individual, promovendo-se o respeito pelas diferenças e incentivando os participantes a tornarem-se agentes de mudança nas suas comunidades”.

O Encontro Regional de Escolas Ubuntu é o culminar de um trabalho de capacitação de técnicos municipais e educadores que puderam aplicar esta metodologia nos três Agrupamentos de Escolas do Município, garantindo, desta forma, a continuidade deste programa, cujos resultados são reconhecidos internacionalmente. “Esta é uma intervenção inovadora que promove a educação para a cidadania, baseada na ética do cuidado e que propõe desenvolver competências socio-emocionais e relacionais”, resume a autarca, que apresenta os principais resultados da implementação do programa no território. “Para além de munirmos os educadores de importantes ferramentas de educação não formal, proporcionamos aos alunos uma experiência diferenciadora, que gera empatia, ajuda a gerir e resolver conflitos e combate o bullying e o insucesso escolar”.

