Domingo especial dá início à Semana Santa em Anta

Ontem, iniciaram-se as celebrações da Semana Santa na Vila de Anta. O simbolismo do Domingo de Ramos foi retratado através da encenação da “Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém”. Na tarde de Domingo realizou-se uma procissão que iniciou no parque junto à Piscina Municipal de Espinho e atravessou algumas ruas da vila, culminando na Igreja Paroquial de Anta para a habitual eucaristia de Bênção dos Ramos. O percurso foi acompanhado pelos fiéis em oração. As cenas retratadas e a sua envolvência possibilitaram uma viagem aos tempos em que aconteceu a entrada de Jesus na Cidade Santa.

As cerimónias prosseguem na próxima quinta-feira, 17 de Abril, às 21h, com a encenação da “Última Ceia”, na Igreja Paroquial de Anta, seguida de missa. Na Sexta-feira Santa, 18 de Abril, realizar-se-á às 21h30, a encenação da Via-Sacra, com o percurso a iniciar em procissão no Parque da Cidade até à Igreja de Anta.