“Não se faz um Jubileu todos os anos”: Paróquia de São Pedro de Ovar encerrou Visita Pastoral na Vigararia Espinho-Ovar

Entre os dias 9 e 13 de Abril de 2025, a Paróquia de São Pedro de Ovar foi abençoada com a presença de D. Roberto Rosmaninho Mariz, Bispo Auxiliar do Porto, que realizou uma Visita Pastoral intensa e profundamente marcante, sempre acompanhado da hospitalidade do pároco local, Fernando Carneiro. Durante cinco dias, o bispo percorreu capelas, instituições, escolas, associações, grupos e famílias, numa verdadeira peregrinação de proximidade, escuta e renovação da fé.

A Visita Pastoral teve início na tarde de quarta-feira, com um momento de acolhimento a D Roberto Mariz na Capela do Carregal, onde foi recebido com entusiasmo e alegria pela comunidade local. De seguida, o bispo iniciou o seu percurso pastoral com a visita a doentes (alguns centenários), levando palavras de conforto, bênçãos e esperança a quem mais necessita da presença da Igreja. Depois, dirigiu-se à Vacaria da Marinha, onde teve oportunidade de conhecer a realidade laboral local e escutar os trabalhadores. Seguiu-se uma visita à Associação de “Os Moliceiros de Ovar”, uma entidade representativa da tradição e identidade cultural da região. Ao fim do dia, celebrou-se a Santa Missa na Capela da Marinha, reunindo numerosos fiéis num momento de oração, partilha e reflexão. Após a eucaristia, Dom Roberto participou num jantar com membros da comunidade, onde o ambiente de fraternidade foi notório. O dia concluiu com um encontro com o Conselho Económico Paroquial e com as Comissões das Capelas, num momento de diálogo e partilha de desafios pastorais e administrativos.

A quinta-feira foi vivida com grande intensidade no Torrão do Lameiro. O dia iniciou-se com uma visita ao jardim infantil local, onde as crianças brindaram o bispo com sorrisos, músicas e desenhos. Seguiu-se nova visita a doentes, sempre com a mesma disponibilidade de escuta e cuidado. Durante a tarde, D. Roberto visitou a Depuradora de Ovar, a Dona Rosa, conhecendo de perto uma das estruturas essenciais da região, e, posteriormente, a Associação Desportiva e Cultural do Torrão do Lameiro, onde dialogou com dirigentes e associados, valorizando o papel do desporto como instrumentos de crescimento humano e social. Ao fim da tarde, presidiu à Eucaristia na Capela do Torrão do Lameiro. O convívio continuou com um jantar oferecido pela comunidade. O ponto alto do dia foi a Assembleia Paroquial, que contou com a presença do Conselho Pastoral, dos Grupos e dos Movimentos, bem como de momentos musicais. Neste espaço aberto de escuta e diálogo, o bispo incentivou a co-responsabilidade laical e destacou a importância do trabalho em rede para uma Igreja viva e missionária.

O terceiro dia da Visita Pastoral decorreu integralmente na zona do Furadouro, onde D. Roberto foi calorosamente recebido. A jornada começou com a visita às escolas, onde conversou com alunos e professores, sublinhando o papel da educação na formação integral das crianças e jovens. Em seguida, visitou o Centro de Promoção Social do Furadouro, onde conheceu as valências de apoio social e escutou testemunhos de utentes e profissionais, onde foram destacadas algumas das especificidades da instituição. Ainda à tarde, passou pela Loja dos Vicentinos, evidenciando a acção solidária da Igreja junto dos mais carenciados. Também esteve com a Comissão de Melhoramentos do Furadouro, numa conversa sobre os desafios e projetos da comunidade, com destaque para a recepção por uma peixeira local trajada a rigor. A visita prosseguiu com um momento informal no Parque de Campismo do Furadouro, antes de se dirigir para a Capela, onde celebrou a missa às 19h00. Esta eucaristia foi vivida com grande fervor pelos fiéis. Após o jantar com elementos da comunidade, Dom Roberto encontrou-se com adolescentes, jovens, animadores e pais, num momento descontraído. O bispo ouviu as inquietações e sonhos da juventude, incentivando-os a serem protagonistas da fé e da vida.

O penúltimo dia da Visita Pastoral começou com um encontro com crianças da catequese e seus pais, no Furadouro, promovendo o envolvimento familiar na caminhada cristã dos mais pequenos. O bispo destacou a importância da missão educativa dos pais e catequistas. Durante a tarde, Dom Roberto visitou o Parque Desportivo do Furadouro e, em seguida, dirigiu-se à Náutica Desportiva Ovarense, no Carregal, onde conheceu o trabalho desenvolvido em torno do desporto náutico. Um dos momentos mais esperados da visita ocorreu às 17h30, com a Celebração do Sacramento do Crisma na Capela do Carregal. Os jovens crismandos, preparados ao longo de meses, receberam o dom do Espírito Santo pelas mãos do bispo, num clima de grande emoção e solenidade. O dia terminou com um jantar comunitário no Carregal, onde não faltaram sorrisos, partilhas e gratidão.

O último dia da visita coincidiu com o Domingo de Ramos, marcando o início da Semana Santa. Às 11h, houve a Bênção dos Ramos e missa solene no Torrão do Lameiro. A celebração foi particularmente sentida e revestida de beleza litúrgica, com a participação activa da comunidade local. Após a missa, realizou-se um almoço convívio que juntou fiéis de várias zonas da paróquia, encerrando assim o périplo num ambiente de festa, unidade e gratidão.

