Procissão dos Passos em Silvalde evoca percurso de Jesus Cristo

A Procissão do Senhor dos Passos deu início à celebração da Semana Santa na Vila de Silvalde. O percurso foi marcado pela manifestação de fé dos silvaldenses que durante a procissão participaram com orações. As várias estações evocaram o caminho de Jesus Cristo desde a sua condenação à morte até ao sepultar. Durante o percurso cada crente teve a possibilidade de reflectir sobre a forma singular como este Homem enfrentou todos os tormentos e, mesmo podendo, renunciou a tudo o que lhe pudesse aliviar o sofrimento. Por outro lado, esta manifestação de fé significa também que a sua história continua viva e presente nas pessoas.

As cerimónias prosseguem na próxima quinta-feira, 17 de Abril, às 21h, com a celebração da “Ceia do Senhor”, na Igreja Matriz de Silvalde. Na Sexta-feira Santa, 18 de Abril, realizar-se-á às 15h a “Celebração da Paixão” e às 21h30, a Via-Sacra encenada, com o percurso a iniciar em procissão na Capela Nossa Senhora das Dores- Calvário.