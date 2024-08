Lendas Hugo Ribeiro e Alexandre Afonso vitoriosos em Lisboa

De 1 a 4 de agosto, o Terreiro das Missas, em Belém recebeu nova edição do Lisboa Beach Volleyball Legends by AMB, evento que contou com a participação de 10 duplas internacionais que marcaram a história do voleibol de praia mundial e olímpico.

Entre as duplas participantes, encontrava-se aquela que ‘roubou’ a medalha de bronze a Miguel Maia e João Brenha nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000, constituída pelos alemães Jorg Agmann e Axel Hager.

Além da dupla Maia Brenha, também Hugo Ribeiro e Alexandre Afonso defenderam as cores nacionais e acabaram por vencer o evento perante equipas de Angola, Argentina, Áustria, Brasil, Cuba, Noruega e Alemanha.

A organização do evento esteve a cargo da AMB – Academia Maia/Brenha e teve o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da EMEL.

A classificação final foi a seguinte:

1.° Portugal (Ribeiro/Afonso)

2.° Alemanha (Ahmann/Hager)

3.° Itália (Grigolo/De Angeli)

4.° Cuba (Tallo/Milanes)

5.° Argentina (Pérez/Addiechi)

6.° Áustria (Stamm/Schroffenegger)

7.° Noruega (Hoidalen/Kjemperud)

8.° Angola (Morais/Fernandes)

9.° Brasil (Chavarry/Neto)

10.° Portugal (Maia/Brenha)*

*Miguel Maia lesionou-se no primeiro jogo e a dupla teve de abandonar a competição. No entanto, Jonathan Nunes acabaria por jogar ao lado de João Brenha, somente para cumprir o calendário de jogos sem efeito classificativo.