Lígia Pode apresenta o segundo projecto pelo AGIR

A candidata independente à Câmara Municipal de Ovar, Lígia Pode, promoveu no dia 27 de Fevereiro, na Casa do Povo, uma apresentação dedicada ao projecto ELO – espaço de emoções – nomeadamente, no que concerne ao terreno do Cineteatro. O projecto está dividido em três componentes: o Museu do Carnaval e da Criatividade, o Posto de Turismo e Sala Cineteatro e a entrada do Parque Urbano.

O discurso centrou-se no apelo à acção e inovação ao enfatizar a necessidade de revitalizar o centro histórico de Ovar e superar o estado do Cineteatro. Também destacou a urgência de um plano que reúna cultura, turismo e bem-estar.

Posto isto, segue-se o discurso de Lígia Pode:

“Caras e caros munícipes,

Obrigada pela vossa presença.

Sabemos que estamos em cima do Carnaval, que a pressão para a finalização dos trabalhos é enorme, no entanto, esta é a agenda… queremos apresentar-vos o nosso segundo grande projecto, que está directamente relacionado com o Carnaval.

Em 22 de Junho de 2018, após um longo período de negociações e sem um plano concreto de intervenção, a autarquia adquiriu o Cineteatro de Ovar. Independentemente do que, entretanto, se foi sucedendo, hoje, o Cine Teatro de Ovar não existe. É importante reconhecer que o Cineteatro de Ovar já não existe, e que restou apenas metade de uma fachada sem valor arquitectónico significativo.

Pelo que temos constatado, nomeadamente com a última proposta apresentada pela Autarquia (no ano passado, dia 25 de Julho, e que gerou alguma polémica,) este executivo não sabe muito bem o que deve fazer, uma vez que já disse tudo e o seu contrário.

Assim, temos em pleno centro da cidade um espaço devoluto, sujo e deprimente, que coloca em causa a imagem da nossa cidade. Ovar merece um centro histórico dinâmico e vibrante. Mantermo-nos presos a uma imagem do passado não faz qualquer sentido. Sabemos que temos de inovar e fazer diferente, porque, uma cidade vazia contribui ainda mais para a desvalorização, a desertificação, a perda de atractividade – especialmente para os jovens, que acabam por procurar oportunidades e vivências nos concelhos vizinhos.

Precisamos de AGIR e de captar o interesse tanto dos nossos munícipes como dos visitantes, com seriedade. É hora de agir, apresentando uma visão clara para o futuro. Propomos hoje um projecto sério e estruturado, desenvolvido após uma ampla consulta que envolveu arquitectos, agentes culturais e turísticos. Hoje a nossa candidatura propõe a criação de um novo edifício: um elo, entre o passado e o futuro. O ELO – um edifício que converte o passado em amanhã, agregando a Cultura, o Turismo e o Bem-estar, por forma a promover e valorizar a cidade, reforçando a nossa identidade, e modernizando o centro de Ovar. É isto que queremos fazer no local do antigo Cineteatro de Ovar. O ELO, um espaço de emoções, convergindo: o Museu do Carnaval de Ovar, O Cineteatro, o Posto de Turismo e o Lazer do Parque da Cidade.

Para garantir um futuro inovador, é essencial valorizar e revitalizar o centro histórico. Queremos que o coração da cidade de Ovar deixe de estar estagnado no tempo. E esse será o papel do ELO: revitalizar e reavivar o nosso centro. Este projecto será o ELO entre a Igreja Matriz e o Parque Urbano, promovendo uma circulação pedonal mais livre e valorizando a cidade.

É este o segundo grande projecto da nossa candidatura: um projecto estrutural que dinamiza e renova um espaço histórico em toda a sua dimensão, promovendo:

– Inovação: adoptando soluções modernas para projectar o futuro.

– Identidade cultural: o Museu do Carnaval de Ovar prestará homenagem à criatividade carnavalesca, não sendo apenas um depósito de maquetes, mas sim um desafio permanente à imaginação.

– Cineteatro: ressuscitado através de uma Sala Bebé adequada aos tempos modernos, com uma dinâmica cultural voltada tanto para os agentes locais como para visitantes.

– Posto de Turismo: moderno e eficaz na promoção dos valores locais.

– Nova entrada para o Parque Urbano: um acesso digno e complementar à zona verde, em perfeita harmonia com o Mercado de Ovar, a Igreja Matriz e o novo edifício Elo.

Este projecto oferecerá melhores condições de promoção histórica e social da cidade, com espaços modernos e motivadores, equipados com ferramentas inovadoras. Proporcionará uma resposta mais eficaz para os operadores culturais e turísticos e representará um investimento na valorização urbana, revitalizando uma área esquecida e expandindo a nossa oferta cultural.

Caras e caros cidadãos,

Este não é apenas um edifício. É um compromisso com a inovação e o desenvolvimento de Ovar. Como líder desta candidatura, acredito na importância de estruturar e reformar esta área histórica. Com este projecto, vamos construir o futuro hoje! O nosso concelho merece avançar. O nosso concelho merece AGIR. Contem comigo para trabalharmos juntos pelo desenvolvimento de Ovar. É hora de AGIR! É hora de avançar com confiança e determinação!

Muito obrigada!”