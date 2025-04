Ovarense Bruno Santos Fonseca na lista do Livre Aveiro

O LIVRE realizou primárias para a escolha de candidatas e candidatos às eleições legislativas de Maio: Filipe Honório e Joana Filipe encabeçam a lista.

Filipe Honório, de 33 anos, é natural de Leiria e residente em São João da Madeira, é técnico superior e adjunto no Gabinete Parlamentar do partido, membro do Grupo de Contacto (direção nacional) e membro do Grupo de Coordenação Local distrital de Aveiro.

Joana Filipe, de 32 anos, é natural de Aveiro, é assessora política, membro do Grupo de Contacto (direção nacional) e membro do Grupo de Coordenação Local distrital de Aveiro.

A lista é ainda composta por Salomé Gomes, de 43 anos, natural de Santa Maria da Feira, especialista de produto e membro do Grupo de Coordenação Local distrital de Aveiro; Rúben Vieira, de 31 anos, natural de Santa Maria da Feira, profissional da área da comunicação e membro do Grupo de Coordenação Local distrital de Aveiro, Bruno Santos Fonseca, de 33 anos, natural de Ovar, especialista em Relações Internacionais e membro do Grupo de Coordenação Local distrital de Aveiro, Maria Isabel Bastos, de 63 anos, natural de Aveiro, economista e gestora, com experiência em gestão de empresas, docência no Ensino Superior Politécnico e ainda investigadora científica.

Nas suas redes sociais, Bruno Santos Fonseca explicou brevemente o mote da sua candidatura, entretanto sufragada pelos membros do partido: “Nasci e cresci em Ovar, onde aprendi o verdadeiro significado de comunidade. Vivi as dificuldades dos meus pais em Ovar, vi amigos terem de sair do distrito por falta de oportunidades e, ao mesmo tempo, sei que existe uma capacidade enorme por explorar. Quero ser essa ponte entre as dificuldades do presente e as soluções do futuro. O meu percurso no ativismo e na política começou com o desejo de mudar a realidade que me rodeia. Foi isso que me levou a participar nas primárias do LIVRE para as legislativas de 2024, onde fiquei em 4.º lugar pelo círculo de Aveiro. Desde então, aproximei-me ainda mais deste coletivo que luta por justiça social, ecologia e democracia participativa. Atualmente, integro o Grupo de Coordenação Local de Aveiro, onde trabalho (e trabalhamos em equipa) para reforçar a presença do partido e aproximá-lo efetivamente das pessoas. Aveiro tem todas as condições para ser um exemplo nacional em várias áreas. Com um distrito diverso, que vai do mar à serra, das cidades industriais às comunidades rurais, temos a oportunidade de liderar em políticas de mobilidade sustentável, habitação acessível, combate à precariedade laboral, urbanismo sustentável e inovação ecológica. Acredito que o nosso distrito pode ser o motor de uma nova forma de fazer política: mais próxima, mais transparente e mais progressista.”, pode ler-se.

Integram ainda a lista João Paixão, João Quintela, Rúben Elias, Diogo Silva e Diogo Fernandes de Sousa, que será apresentada na totalidade em breve.