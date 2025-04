Ovarenses Bibiana Pinho e Mário Manaia na lista do BE para as legislativas

A ovarense Bibiana Pinho, de 39 anos, integra a lista do BE às eleições legislativas do próximo dia 18 de Maio, em nono lugar. A bloquista trabalha como assistente operacional de ação educativa e é licenciada em Gestão do Património pela Escola Superior de Educação do Porto. Faz parte de diversos grupos de ação cultural no concelho e é um dos elementos da comissão alargada da CPCJ de Ovar.

Em décimo quarto lugar na candidatura à Assembleia da República surge também o nome de Mário Manaia. O arquiteto de 45 anos é, desde 2021, o eleito municipal pelo Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Ovar. Recentemente, ajudou a organização e fundação da Associação “+ Pinhal”, que nasceu da indignação cidadã pela gestão danosa da floresta pública do Perímetro Florestal das Dunas de Ovar.

Recorde-se que o Bloco de Esquerda anunciou as listas candidatas ao parlamento português no passado domingo. No círculo eleitoral de Aveiro, os bloquistas escolheram o fundador do partido Luís Fazenda (professor, de 67 anos) para liderar a candidatura.