Assembleia de Paços de Brandão debateu infraestruturas, património e preocupações da comunidade

A Assembleia de Freguesia de Paços de Brandão reuniu-se no passado dia 29 de abril para discutir temas cruciais como a requalificação do cemitério, a criação de lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida e a gestão do património local, além de prestar uma homenagem a Artur Couto, falecido em março.

Homenagem a Artur Couto

A sessão incluiu a aprovação unânime de um voto de pesar pelo falecimento de Artur Couto, reconhecido pela sua integridade e contributo cívico. Um minuto de silêncio foi cumprido, e a Assembleia decidiu enviar condolências à família, perpetuando a sua memória.

Tomada de Posse e Substituições

José Paulo Coelho da Silva prestou juramento para assumir funções, substituindo António Pinho. Isabel Teixeira foi designada para o substituir temporariamente, o presidente da mesa da Assembleia, assegurando o funcionamento da mesma.

Requalificação do Cemitério

Um dos pontos centrais foi a necessidade de intervenção no cemitério local. Os membros discutiram a pintura dos muros, melhoria da iluminação e limpeza das áreas arborizadas, reconhecendo o estado degradado do espaço. Foi acordado o início das obras nas próximas semanas, abrangendo a requalificação interior e exterior.

Estacionamento e Acessibilidade

A falta de lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, especialmente junto à associação CIRAC e à Policlínica de Paços de Brandão, foi amplamente debatida. Apesar da criação de novos lugares poder reduzir o estacionamento geral, a medida foi considerada essencial, com a Junta a comprometer-se a estudar soluções viáveis.

Gestão do Património e Finanças

A Assembleia aprovou por unanimidade a revisão orçamental para 2025, que financia obras como a pintura do cemitério e a requalificação do teatro da Junta. A gestão do património, incluindo a loja da freguesia e o terreno da Casa do Peso de Cabeças, foi discutida, com propostas de rentabilização ou venda, embora condicionadas por questões jurídicas. Um novo contrato de exploração para 2027 também foi mencionado.

Orçamento de 2025

Resumo das Despesas:

Total das despesas correntes: 298.318,86€

Total das despesas de capital: 155.024,00€

Resumo das Receitas:

Total das receitas correntes: 313.631,11€

Total das receitas de capital: 87.527,14€

Saldo da gerência anterior: 52.184,61€

Preocupações da Comunidade

No período após a ordem do dia, Germano Gonçalves alertou para o risco de queda de uma figueira numa rua sem saída, que ameaça cabos de baixa tensão. A Junta esclareceu que a responsabilidade é de entidades externas, mas prometeu interceder. A limpeza irregular da Quinta do Engenho, afetada por condições meteorológicas, e a venda de uma retroescavadora, devido ao seu desgaste, também foram abordadas.

Encerramento e Projetos Futuros

A sessão terminou com a aprovação da ata e elogios ao trabalho da Junta. O presidente, Avelino Costa, destacou a reabertura da bomba de água, do Jardim de Infância da Portela e a 11.ª fase de pavimentação, que incluirá ruas como a de Ponto Baixo e do Serrado.

A Assembleia de Paços de Brandão reforçou o compromisso com a melhoria da qualidade de vida na freguesia, respondendo aos desafios com planeamento e diálogo comunitário.