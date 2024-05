PS Aveiro pretende reavaliação da integração de Ovar na ULS da Região de Aveiro

Os Deputados do Partido Socialista eleitos pelo círculo eleitoral de Aveiro questionaram a nova ministra da Saúde sobre a integração do Hospital Dr. Francisco Zagalo de Ovar e dos Cuidados de Saúde Primários de Ovar na Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro. A decisão não mereceu acolhimento por parte da comunidade local, que rejeitou qualquer referenciação que não seja a norte do concelho, chegando mesmo a mobilizar-se nas ruas contra a referenciação.

A missiva reforça as considerações que já haviam sido veiculadas pelo Deputado Hugo Oliveira na anterior legislatura, através de várias iniciativas promovidas no contexto do trabalho do Grupo Parlamentar do PS, em articulação com a posição manifestada pelos dirigentes e autarcas socialistas do concelho.

Em caso de resposta afirmativa, os socialistas aveirenses querem saber em que horizonte temporal pretenderia o governo fazê-lo. Os parlamentares do PS querem saber também se estão identificados – e, se sim, quais – todos os riscos assistenciais, operacionais e de acesso decorrentes da integração do Hospital de Ovar na ULS de Aveiro.