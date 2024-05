Obra do Dispositivo de Salvamento Aquático em Silvalde já em execução

Única Unidade de Formação Especializada em Salvamento Aquático no país nascerá em Espinho

No dia 19 de Abril foram anunciados, pela presidente da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, in loco, “os primeiros passos”, da obra do Dispositivo de Salvamento Aquático (DSA), em Silvalde. A previsão para a conclusão da mesma aponta para o início da época balnear. Segundo a edil, está ali a nascer uma infraestrutura de relevância para o município a vários níveis, nomeadamente, a segurança das praias. “A capacidade de resposta que o município passará a assegurar aos frequentadores das nossas praias sai reforçada e os areais de Espinho serão, ainda mais, um espaço seguro e apetecível para a nossa comunidade e os que nos visitam.”, assegurou Maria Manuel Cruz. A autarca acredita que este equipamento fará a diferença, ao quebrar a sazonalidade do turismo desportivo. “Os praticantes de surf e dos desportos ligados ao mar passarão a ter no mar de Espinho um mar ainda mais seguro ao longo de todo o ano.”, sublinhou a edil.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.