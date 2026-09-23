Aviso Corte/ Condicionamento do “31ª Edição do Concurso de Sopas”, São Miguel de Souto

Aviso Corte/ Condicionamento do “31ª Edição do Concurso de Sopas”
AVISO“31ª EDIÇÃO DO CONCURSO DE SOPAS”SÃO MIGUEL DE SOUTO Sónia Marisa Lopes de Azevedo, Vereadora do Pelouro da Administração, Finanças
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A jovem atleta Carminho Rocha, da escola de viet-vo-dao da Associação de Desenvolvimento de Nogueira da Regedoura, conquistou o título
As instalações da Carby Renault, em Santa Maria da Feira, foram o ponto de encontro da caravana que reuniu exemplares