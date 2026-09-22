Aviso Corte/ Condicionamento do “31ª Edição do Concurso de Sopas”

AVISO

“31ª EDIÇÃO DO CONCURSO DE SOPAS”

SÃO MIGUEL DE SOUTO



Sónia Marisa Lopes de Azevedo, Vereadora do Pelouro da Administração, Finanças e Modernização Administrativa do Município de Santa Maria da Feira:

Nos termos do nº 1 do artigo 12º do Decreto – Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março, que regula a “utilização das vias públicas para a realização de atividades de carácter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal”, faço saber que, a Associação Jovem de Interevenção Sócio-Cultural e Ecológica, com sede na Rua da Habitação Social, nº 94, da freguesia de São Miguel de Souto, deste concelho, vai levar a cabo a realização da iniciativa em referência, que implicará o o corte/condicionamento de trânsito no dia 26 de setembro de 2026, entre as 08h00 e as 23h59, no Largo do Eleito Local, e corte parcial da Travessa do Eleito Local, da freguesia de São Miguel de Souto, deste concelho.

O presente aviso é feito para conhecimento público dos condicionamentos ou suspensão do trânsito inerentes à realização de atividades que utilizem vias públicas.



Santa Maria da Feira, 22 de setembro de 2026



Vereadora do Pelouro da Administração, Finanças e Modernização Administrativa



Sónia Azevedo, Dr.ª











