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Aviso Corte/ Condicionamento do “31ª Edição do Concurso de Sopas”

AVISO
“31ª EDIÇÃO DO CONCURSO DE SOPAS”
SÃO MIGUEL DE SOUTO

Sónia Marisa Lopes de Azevedo, Vereadora do Pelouro da Administração, Finanças e Modernização Administrativa do Município de Santa Maria da Feira:
Nos termos do nº 1 do artigo 12º do Decreto – Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março, que regula a “utilização das vias públicas para a realização de atividades de carácter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal”, faço saber que, a Associação Jovem de Interevenção Sócio-Cultural e Ecológica, com sede na Rua da Habitação Social, nº 94, da freguesia de São Miguel de Souto, deste concelho, vai levar a cabo a realização da iniciativa em referência, que implicará o o corte/condicionamento de trânsito no dia 26 de setembro de 2026, entre as 08h00 e as 23h59, no Largo do Eleito Local, e corte parcial da Travessa do Eleito Local, da freguesia de São Miguel de Souto, deste concelho.
O presente aviso é feito para conhecimento público dos condicionamentos ou suspensão do trânsito inerentes à realização de atividades que utilizem vias públicas.

Santa Maria da Feira, 22 de setembro de 2026

Vereadora do Pelouro da Administração, Finanças e Modernização Administrativa

Sónia Azevedo, Dr.ª





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