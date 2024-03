Aniversário do Relâmpago Nogueirense: “Alma e coração, raça de campeão”

O Relâmpago Nogueirense celebrou os seus 94 anos de existência com um jantar comemorativo realizado no Centro Luso Venezolano, na noite da passada sexta-feira, onde marcaram presença o presidente do clube, Fernando Sousa, acompanhado da sua direção, sócios, patrocinadores, e atletas, com os seniores e equipa técnica, representados de forma significativa. Também estiveram no local o presidente da Associação de Futebol de Aveiro, José Neves Coelho, assim como os representantes da Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura, Bernardino Silva e Fernando Sousa.

