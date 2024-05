Novasemente joga para o título no sábado

Depois de ter garantido a manutenção a três jornadas do final da competição, a equipa de futsal masculino do Novasemente disputa no próximo sábado o título de campeão da II divisão distrital na deslocação a casa do segundo classificado, ARC Assistência, jogando pelas 18 horas no Pavilhão da Arca.

Este fim-de-semana, apesar de uma difícil partida, jogada em Gião devido à indisponibilidade do Pavilhão Napoleão Guerra, contra o terceiro classificado, os antenses não vacilaram ganhando por 4-2.

Pelo Albergaria marcaram António Oliveira e João Pedro Soares ainda na primeira parte, O Novasemente reduziu antes do intervalo e deu a volta na segunda parte.

Destaque para o hat-trick de Pedro Laranjeira, com o outro golo a ser convertido por Dércio Ferreira.