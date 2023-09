Seniores da Ovarense apresentam-se aos sócios

No passado sábado à tarde, tiveram lugar os jogos de apresentação aos sócios das equipas sénior masculino e feminino da Ovarense na Arena de Ovar.

A equipa masculina realizou o último jogo de preparação da pré-temporada contra o FC Porto: após derrotar o Esgueira por 93-59 também na Arena, desta vez a equipa de João Tiago foi incapaz de suster o favoritismo dos dragões. 72-87 foi o resultado final. Nos da casa, destacaram-se os norte-americanos Jalen Jenkins (13 pontos, 6 ressaltos e 2 roubos de bola) e Efe Odigie (24 pontos, 9/11 de 2 pontos, 3 ressaltos e 2 roubos). No FC Porto, seis jogadores chegaram aos dois dígitos em pontos: Anthony Barber, Cleveland Melvin, Max Landis, Charlon Kloof (ainda acrescentou 7 ressaltos), Keven Gomes e Miguel Queiroz. A competição oficial inicia-se a 23 de setembro, com a deslocação ao pavilhão do Vitória de Guimarães.

Nas senhoras, o resultado foi mais desnivelado: diante da Sanjoanense, a equipa feminina perdeu por 19 pontos: 33-52. Frente a um adversário de um escalão acima (a Sanjoanense milita na segunda divisão nacional, a Ovarense na terceira), as jogadoras vareiras deram tudo o que tinham, mas não conseguiram contrariar o favoritismo das visitantes. No dia 7 de outubro, pelas 18h30, a Ovarense recebe na Arena de Ovar o Olivais (clube da segunda divisão), em encontro a contar para a Taça de Portugal.