Académico da Feira derrotado no pavilhão do Sobreira  

O Académico da Feira perdeu por 8-3 com o Sobreira, em jogo a contar para a 23ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, Zona Norte, realizado este Sábado no Pavilhão da Casa do Povo de Sobreira, Paredes.

A equipa da casa entrou bem no jogo ganhando três golos de vantagem. Os academistas reagiram e chegaram à igualdade a três golos no início da segunda parte. No entanto, a equipa da casa voltou ao comando do jogo e venceria com uma margem dilatada. Destaque para António Cruz da equipa da casa com 4 golos marcados na segunda parte.

O Académico da Feira alinhou no cinco inicial com Carlos Gomes, Rui Pedro (2 golos), Alexandre Barreira (1 golo), Duarte Terra e João Cruz. Jogaram ainda Tiago Pinheiro, Tiago Gaspar, Alexandre Santos e Rodrigo Oliveira.

A Sanjoanense lidera a Zona Norte com 63 pontos e já assegurou a subida à 1ª Divisão. Em 2º lugar segue a Juventude de Viana com 53 pontos e o CD Póvoa ocupa o 3º lugar com 52 pontos. O Académico da Feira ocupa agora o 13º lugar com 21 pontos.

Próxima Jornada: Valença HC – Académico da Feira, Sábado, dia 11 de Maio, às 21,30 horas, em Valença do Minho.

Foto Arquivo