Memórias da SMOL pelo ovarense José Lopes

A Maio Maio Edições, projeto editorial sediado em Ovar, prepara-se para o lançamento da sua quarta publicação, da autoria do vareiro José Lopes: Memórias que guardo do meu Mestra na Sociedade Metalúrgica Ovarense (SMOL) – Manuel Fernando Oliveira Fonseca (1931-2017). O evento decorrerá no próximo dia 30 de abril, às 19h, na Escola José Macedo Fragateiro. Na nota de edição, a editora explica que se tratou de um exercício de tentativa-erro da parte do autor, em busca de conciliar uma forma literária capaz de capturar a realidade, sem se perder em subterfúgios líricos. Pode ler-se: “Ao longo deste testemunho, o Zé – como carinhosamente me habituei a tratá-lo desde pequeno – utiliza várias vezes a expressão “exercício de cidadania ativa”. Nesta forma de descrever o seu trabalho, cabem muitas histórias. Uma boa parte delas tem-nos sido passada por escrito, mesmo que o Zé, arrisco-me a dizer, nunca tenha olhado para a sua produção como um fim em si mesmo. Integrados em diversas lutas, os seus textos estão intimamente ligados a uma militância atenta a escalas muito diferentes. Do rio que naquele dia passava mais cinzento, fruto dos crimes ambientais que tem rigorosamente documentado, à denúncia da gradual destruição da escola pública, instituição central no seu percurso.